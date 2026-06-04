Flammen schlagen aus dem Fenster: Nächtlicher Wohnungsbrand in der Bauerngasse
SCHWEINFURT / INNENSTADT – Ein dramatischer Wohnungsbrand hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Schweinfurter Innenstadt in Atem gehalten. Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brach ein Feuer aus, das die Wohnung komplett zerstörte. Dass das Unglück glimpflich endete und niemand verletzt wurde, ist dem schnellen und mutigen Handeln von Ersthelfern sowie dem raschen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken.
Der Alarm ging am frühen Dienstagmorgen (2. Juni 2026) gegen 01:30 Uhr bei den Rettungskräften ein.
Dramatische Szenen in der Innenstadt
Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen der Polizei und der Löschzüge der Feuerwehr bot sich den Einsatzkräften in der Bauerngasse ein gefährliches Bild: Im zweiten Stock des Wohnhauses wüteten die Flammen bereits so massiv, dass sie hell lodernd aus den Fenstern der betroffenen Wohnung schlugen. Eine starke Rauchentwicklung erschwerte die Situation vor Ort.
Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte zeigten Ersthelfer vor Ort große Zivilcourage. Gemeinsam mit der Feuerwehr gelang es, zwei Personen rechtzeitig und wohlbehalten aus dem Gefahrenbereich ins Freie zu bringen. Die Floriansjünger leiteten umgehend einen massiven Löschangriff von innen und außen ein. Dank des schnellen und koordinierten Vorgehens konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen oder Nachbargebäude verhindert werden.
Hoher Sachschaden – Kripo ermittelt
Glücklicherweise forderte das Feuer keine Verletzten. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand jedoch bis auf Weiteres unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden ist erheblich und wird von den Behörden nach ersten Schätzungen auf einen unteren sechsstelligen Euro-Betrag beziffert.
Da die Ursache für den plötzlichen Ausbruch des Feuers mitten in der Nacht noch völlig unklar ist, hat die Kriminalpolizei Schweinfurt noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Spezialisten der Kripo werden den Brandort in den kommenden Tagen genauer untersuchen, um die genaue Brandursache zu rekonstruieren.
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