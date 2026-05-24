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Flammen über der Autobahn: Windrad an der A7 gerät in Brand – Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

24. Mai 2026Letztes Update 24. Mai 2026
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Helles

KITZINGEN – Ein weithin sichtbares Feuer hat am Samstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei im Raum Kitzingen ausgelöst. Unweit der Autobahn 7 (A7) war an einem Windkraftwerk ein Brand ausgebrochen. Die Turbine der Anlage stand binnen kürzester Zeit komplett in Flammen.

Die ersten Notrufe gingen gegen 18:50 Uhr bei der Integrierten Leitstelle (ILS) für Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Zahlreiche Autofahrer und Verkehrsteilnehmer auf der A7 hatten eine starke, dunkle Rauchentwicklung bemerkt, die direkt aus dem Gehäuse des Windrads aufstieg, und schlugen umgehend Alarm.

Turbine steht in Flammen: Komplizierte Löscharbeiten

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Beim Eintreffen der ersten Löschmannschaften bot sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild: Das Maschinenhaus an der Spitze des Windrads brannte bereits lichterloh. Die örtlichen Feuerwehren rückten mit einem Großaufgebot an, um die Brandbekämpfung einzuleiten und den Bereich weiträumig abzusichern. Da sich Brände in dieser extremen Höhe mit klassischen Löschverfahren oft als hochgradig schwierig erweisen, zogen sich die Maßnahmen der Wehrleute über Stunden hin.

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Gegen 20:30 Uhr am Abend waren die Einheiten vor Ort noch immer intensiv mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ob Teile der brennenden Anlage herabstürzten oder der Turm beschädigt wurde, ist derzeit noch unklar.

Keine Verkehrsbehinderungen auf der A7

Glück im Unglück gab es für den Reiseverkehr: Obwohl sich das betroffene Windrad in unmittelbarer Nähe zur wichtigen Nord-Süd-Achse befindet, kam es durch die Rauchentwicklung oder den Funkenflug zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen auf der Fahrbahn. Der Verkehr auf der A7 konnte ohne Einschränkungen weiterfließen.

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Ursache für das Feuer – vermutet wird häufig ein technischer Defekt in der Elektrik oder dem Getriebe der Gondel – sowie die exakte Höhe des entstandenen Sachschadens sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

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