Flasche einfach aus Auto geworfen und anderes Fahrzeug getroffen – Wer kann Hinweise geben?
EBELSBACH / LANDKREIS HASSBERGE – Ein gefährlicher Vorfall hat sich am Donnerstagabend auf der Staatsstraße zwischen Ebelsbach und Ziegelanger ereignet, als aus einem fahrenden Fahrzeug eine Glasflasche geworfen wurde. Die Flasche traf einen entgegenkommenden Seat Leon und verursachte an dem Wagen Sachschaden. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem unbekannten Verursacher sowie Zeugen des Vorfalls.
Gegen 20:25 Uhr war der Seat-Fahrer auf der Strecke unterwegs, als das Wurfgeschoss plötzlich einschlug. Aufgrund der Schwere des Vorfalls leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Solche Handlungen stellen kein Kavaliersdelikt dar, da sie zu schweren Unfällen mit Personenschäden führen können.
Die Polizei bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Insassen geben können, sich unter der Telefonnummer der Inspektion Haßfurt zu melden. Besonders von Interesse ist, ob weiteren Verkehrsteilnehmern in diesem Bereich verdächtige Fahrmanöver oder Personen aufgefallen sind. Jede Information könnte helfen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
