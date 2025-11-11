Auto IU
Flaschenwurf am Würzburger Bahnhof – Schnelle Festnahme
WÜRZBURG / HAUPTBAHNHOF – Am späten Freitagabend, den 7. November, ist es im Würzburger Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 58-jähriger Staatenloser schlug seinem Kontrahenten nach einem Streit gezielt mit einer Glasflasche auf den Kopf und flüchtete anschließend.
Tathergang und Festnahme
- Vorfalldatum/-zeit: Freitag, 7. November 2025, gegen 23:00 Uhr.
- Hergang: Im Verlauf eines Streits hob der 58-jährige Staatenlose eine leere Glasflasche vom Boden auf und schlug damit auf den Kopf seines Kontrahenten.
- Folgen: Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und musste in einem Würzburger Krankenhaus behandelt werden.
- Ermittlung: Die Fahndung nach dem Täter am Freitag blieb zunächst erfolglos. Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen und einer Lichtbildfahndung konnte der Beschuldigte jedoch bereits am Sonntagvormittag von Bundespolizisten im Würzburger Hauptbahnhof festgestellt und festgenommen werden.
Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!