Florian Töpper als Landrat wiedergewählt

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Foto: Andreas Lösch/LRASW
LANDKREIS SCHWEINFURT – Florian Töpper (SPD) bleibt für eine weitere Amtszeit Landrat des Landkreises Schweinfurt. Bei der Wahl am 8. März 2026 setzte sich der amtierende Landrat mit einer deutlichen Mehrheit von 59,2 Prozent der Stimmen gegen seine Mitbewerber durch.

Das vorläufige Endergebnis stand am Wahlabend gegen 21:45 Uhr fest: Auf Florian Töpper entfielen insgesamt 37.446 Stimmen. Seine Herausforderin Gabriele Jakob (CSU) erreichte 16.603 Stimmen, während Ralf Pfrang (AfD) 9.194 Stimmen auf sich vereinen konnte. Die Wahlbeteiligung im Landkreis lag bei beachtlichen 70,1 Prozent.

Damit tritt Florian Töpper seine nächste Amtsperiode an und führt die Verwaltung des Landkreises Schweinfurt weiter an.

