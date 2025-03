Flucht nach Überholvorgang mit Folgen in Frammersbach

FRAMMERSBACH – Am 02.03.2025 gegen 13:05 Uhr ereignete sich auf der B276 ein gefährlicher Überholvorgang. Der Fahrer eines schwarzen 3er BMW mit dem Modellnamen „Kobi“ überholte einen weißen Kastenwagen auf der Strecke von Hessen in Richtung Frammersbach.

Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug, dessen Fahrer nur durch ein Ausweichmanöver in die linke Leitplanke eine Kollision verhindern konnte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Die Polizei in Lohr hat Ermittlungen wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.