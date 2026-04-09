Flucht nach Verkehrsunfall: Drei Insassen unter Brücke gestellt
ZEIL AM MAIN, LKR. HASSBERGE – Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2447 rief am Mittwochabend die Polizei Haßfurt auf den Plan. Nachdem ein BMW von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt war, flüchteten die drei Insassen zu Fuß vom Unfallort.
Gegen 19:15 Uhr war der Pkw im Bereich der Abzweigung Ziegelanger unterwegs. Laut Zeugenaussagen befuhr das Fahrzeug die Strecke zwischen Ebelsbach und Zeil am Main mutmaßlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der Wagen durchbrach die Leitplanke und kam erst abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Beim Eintreffen der ersten Streife war das Fahrzeug verlassen.
Zeugenhinweis führt zu Verdächtigen
Ein aufmerksamer 67-jähriger Zeuge hatte jedoch beobachtet, wie sich die drei Insassen von der Unfallstelle entfernten. Die Beamten konnten die Männer im Alter zwischen 21 und 38 Jahren kurz darauf unter einer Brücke aufspüren, wo sie versucht hatten, sich zu verstecken. Bei den Personen handelt es sich um polnische Staatsangehörige.
Ermittlungen zur Fahrereigenschaft unter Alkoholeinfluss
Da bei allen drei Männern deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war und entsprechende Atemalkoholtests positiv ausfielen, ordnete die Staatsanwaltschaft Schweinfurt bei allen Beteiligten eine Blutentnahme an. Da vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des BMW saß, wurden zudem umfangreiche Spuren zur Identifizierung des Fahrers gesichert.
Zeugenaufruf: Die Polizei Haßfurt führt die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Personen, die den grauen BMW vor dem Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.
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