Flucht vor der Polizei: 16-Jähriger rast ohne Führerschein durch Kitzingen
KITZINGEN – Eine wilde Verfolgungsfahrt endete am Mittwochmorgen für einen jugendlichen Leichtkraftradfahrer auf der Polizeidienststelle. Der 16-Jährige versuchte, sich mit hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle zu entziehen, und gefährdete dabei mehrere Passanten.
Gegen 06:40 Uhr bemerkte eine Streife der Kitzinger Polizei am Hindenburgring Süd ein deutlich zu schnelles Leichtkraftrad. Als die Beamten den Fahrer stoppen wollten, gab dieser Gas und flüchtete durch das Stadtgebiet in Richtung Marktbreit.
Lange Liste an Verstößen
Während seiner Flucht zeigte der junge Mann (serbische Staatsangehörigkeit) eine rücksichtslose Fahrweise:
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Rotlichtmissachtung: Er überfuhr mindestens eine rote Ampel.
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Gefährdung: Er brachte andere Fahrzeuge sowie eine Fußgängerin in Gefahr.
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Kein Führerschein: Der 16-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
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Kennzeichen-Fälschung: Am Fahrzeug war ein Versicherungskennzeichen angebracht, das täuschend echt aus einem 3D-Drucker stammte. Zudem bestand kein Versicherungsschutz.
Das Leichtkraftrad wurde sichergestellt. Auf den Jugendlichen kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu.
Zeugen und Geschädigte gesucht
Die Polizei Kitzingen bittet Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger, die durch die Fahrweise des Jugendlichen gefährdet wurden, sich dringend als Zeugen zu melden.
Kontakt: Polizeiinspektion Kitzingen, Telefon: 09321/141-0
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