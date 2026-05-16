Flucht vor der Polizei endet mit Sturz: 17-Jähriger ohne Führerschein erwischt
BAD KÖNIGSHOFEN – Die nächtliche Flucht vor einer Polizeistreife hat für einen 17-jährigen Jugendlichen im Ortsteil Merkershausen ein schmerzhaftes und juristisches Nachspiel. Der junge Mann versuchte am frühen Freitagmorgen, sich mit einem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle zu entziehen, baute dabei jedoch einen Unfall.
Der Vorfall ereignete sich gegen 00:10 Uhr auf dem Kreuzweg, als eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Königshofen auf das Zweirad aufmerksam wurde.
Sturz auf dem Radweg beendet die Flucht
Als die Beamten den Fahrer für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhalten wollten, ignorierte der Jugendliche sämtliche Anhaltesignale. Stattdessen gab er Gas und versuchte, die Polizisten über einen angrenzenden Radweg abzuschütteln. Das riskante Manöver misslang jedoch schnell: Auf dem Radweg verlor der 17-jährige deutsche Staatsbürger die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte zu Boden. Die nacheilenden Beamten konnten den Jugendlichen sofort festnehmen. Er kam bei dem Sturz mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.
Lange Liste an Straftaten aufgedeckt
Bei der anschließenden Überprüfung vor Ort wurde den Polizisten schnell klar, warum der Teenager so panisch die Flucht ergriffen hatte. Die Liste der Verstöße ist lang:
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Keine Erlaubnis: Der 17-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug.
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Kein Versicherungsschutz: Für das Kleinkraftrad bestand zum Unfallzeitpunkt keine gesetzliche Haftpflichtversicherung.
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Falsches Kennzeichen: Um den Schwindel zu vertuschen, hatte der Jugendliche ein Kennzeichen anmontiert, das eigentlich für ein ganz anderes Fahrzeug ausgegeben war.
Das Abenteuer hat für den jungen Mann nun weitreichende Konsequenzen. Die Polizei leitete ein umfangreiches Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn ein.
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