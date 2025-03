Flucht vor der Verkehrskontrolle – Flüchtiger Kradfahrer ermittelt

WÜRZBURG – Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt im Bereich des Ludwigskais ein Kraftrad mit Neustadt-Aisch-Kennzeichen auf, das ohne Spiegel unterwegs war. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug, um den Fahrer der BMW einer Kontrolle zu unterziehen.

Am nördlichen Ende eines Parkplatzes ließ der Fahrer seine Sozia absteigen und setzte die Fahrt in Richtung Ausfahrt fort. Dort wurde er zunächst gestoppt, beschleunigte jedoch plötzlich, missachtete eine rote Ampel und flüchtete in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte jedoch ein 21-jähriger Mann aus Neustadt an der Aisch als mutmaßlicher Fahrer identifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Kraftrad weder ordnungsgemäß zugelassen noch versichert war.

Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Kennzeichenmissbrauchs.