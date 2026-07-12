Flucht vor Polizei endet mit Unfall – Drei Leichtverletzte in Kitzingen

KITZINGEN – Die Flucht eines 19-jährigen Autofahrers vor der Polizei ist am Samstagabend mit einem Verkehrsunfall in der Kitzinger Innenstadt geendet. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Betrugs und weiterer Straftaten ermittelt.

Ausgangspunkt des Polizeieinsatzes war der Hinweis einer Zeugin, wonach ein Mietwagen unter falschen Personalien angemietet worden sein soll. Da das Fahrzeug geortet werden konnte, entdeckten zivile Einsatzkräfte den VW im Stadtgebiet von Kitzingen. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer plötzlich und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Während der Flucht kollidierte der 19-Jährige zunächst mit einer Leitplanke und einer Straßenlaterne, setzte seine Fahrt jedoch fort. Im Bereich der Schützenstraße verlor er schließlich die Kontrolle über den VW und prallte mit dem Fahrzeug einer unbeteiligten Autofahrerin zusammen.

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Der Fahrer, sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer sowie die Fahrerin des anderen Autos wurden leicht verletzt. Während die Unfallgeschädigte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, kamen die beiden Tatverdächtigen nach der Erstversorgung zur Polizei. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Bei der weiteren Überprüfung fanden die Beamten beim Fahrer ein Cannabisprodukt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Unfallfahrzeug sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 19-Jährigen wieder entlassen.

Die Polizeiinspektion Kitzingen ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Betrugs, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie weiterer Verkehrsdelikte.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des flüchtenden VW gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.