Flucht vor Polizeikontrolle: 39-Jähriger in Bad Kissingen gestoppt
BAD KISSINGEN / WINKELS – Ein 39-jähriger Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit einer Streife, stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss und versuchte später sogar, seine eigene Blutprobe im Krankenhaus zu entwenden.
Die Ereignisse nahmen gegen 00:15 Uhr ihren Lauf, als eine Polizeistreife den Pkw des Mannes auf der Kissinger Straße nach dem Ortsausgang von Nüdlingen kontrollieren wollte. Anstatt den Anhaltesignalen zu folgen, beschleunigte der Fahrer massiv und erreichte Geschwindigkeiten von mindestens 140 km/h. Erst kurz vor dem Ortseingang von Bad Kissingen stoppte der 39-jährige Deutsche sein Fahrzeug.
Verdacht auf Drogeneinfluss und Beweismittelmanipulation
Bei der Kontrolle zeigten sich beim Fahrer deutliche drogentypische Auffälligkeiten. Da der Mann freiwillige Tests verweigerte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Noch bevor sich der 39-Jährige von den polizeilichen Maßnahmen erholt hatte, begab er sich in Begleitung seiner Beifahrerin unter einem Vorwand zurück in die Klinik. Dort versuchte das Paar offenbar, Zugriff auf die entnommene Blutprobe zu erlangen. Das Klinikpersonal bemerkte den Versuch jedoch, woraufhin die beiden flüchteten, aber kurz darauf von einer Streife gestellt werden konnten.
Ermittlungen wegen mehrerer Delikte
Die polizeilichen Maßnahmen hatten für den Fahrer weitreichende Konsequenzen:
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Fahrerlaubnis: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.
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Betäubungsmittel: Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen auf.
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Strafverfahren: Gegen den 39-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hausfriedensbruchs sowie versuchten Diebstahls ermittelt.
Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, und die weiteren Ermittlungen laufen gegen ihn und seine Beifahrerin.
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