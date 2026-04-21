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Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Blutentnahme

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Blutentnahme
Symbolfoto: 2fly4
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SULZFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am frühen Dienstagmorgen hat ein 20-jähriger Autofahrer versucht, sich einer Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Beamten der Polizei Bad Neustadt konnten den jungen Mann jedoch wenig später an seiner Wohnanschrift stellen.

Gegen 01:07 Uhr beabsichtigte eine Streifenbesatzung, einen entgegenkommenden BMW in der Waldstraße einer allgemeinen Kontrolle zu unterziehen. Noch während die Polizisten ihren Streifenwagen wendeten, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug abrupt und suchte das Weite. Da sich die Einsatzkräfte jedoch sowohl das Kennzeichen als auch das Erscheinungsbild des Fahrers eingeprägt hatten, suchten sie umgehend dessen Wohnadresse auf.

Über ein Promille am Steuer

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Dort trafen die Beamten den 20-Jährigen kurz darauf an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte die Erklärung für den Fluchtversuch: Das Gerät zeigte einen Wert von über einem Promille an. Zur Beweissicherung ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an.

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Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

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