Flucht vor Polizeikontrolle endet mit einem Verkehrsunfall

WÜRZBURG/VERSBACH – Am Donnerstagabend endete die Flucht eines Jaguar-Fahrers vor einer Verkehrskontrolle mit einem Unfall. Gegen 19:00 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Land den 57-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann war mit seinem grauen Jaguar unterwegs und ignorierte die Anhaltesignale der Polizeistreife.

Daraufhin flüchtete er von der Straße Essigkrug in Richtung Zum Tännig und setzte seine Fahrt auf einem Feldweg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Beim Abbiegen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links vom Weg ab. Der Jaguar durchbrach einen Baum und kam schließlich auf einem angrenzenden Acker zum Stehen.

Sachschaden und Alkohol am Steuer

Der graue Jaguar wurde durch den Aufprall massiv beschädigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. Auch der Baum mit drei Stützpfosten wurde vollständig beschädigt, was zu einem zusätzlichen Sachschaden von etwa 2.000 Euro führte. Glücklicherweise kam bei dem Unfall niemand zu Schaden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer zum Zeitpunkt der Flucht unter Alkoholeinfluss stand und einen Wert von 0,9 Promille aufwies.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Die Polizei Würzburg-Stadt ermittelt nun gegen den 57-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol.