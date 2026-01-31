Flucht vor Polizeikontrolle – Fahrer ohne Führerschein – Mehrere Strafverfahren eingeleitet
BIRKENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Als eine Polizeistreife am Donnerstagmorgen einen Audi kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Wenig später wurde er dennoch aufgegriffen, eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.
Am Donnerstag, gegen 08:00 Uhr, wollte eine Streife der Marktheidenfelder Polizei einen Audi einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem sie dem Fahrzeug das Zeichen gaben anzuhalten, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Trotz der teilweise schneeglatten Fahrbahn, beschleunigte der Pkw dabei stark und setzte seine risikoreiche Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit fort.
Aufgrund der gefährlichen Situation mussten die Beamten die Verfolgung des Fahrzeugs kurzzeitig abbrechen, konnten den Fahrer jedoch kurze Zeit später durch intensive Fahndungsmaßnahmen aufgreifen.
Der 24-jährige deutsche Fahrer des Audi konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurden gleich mehrere Verfahren, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, eingeleitet.
