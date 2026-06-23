Flucht vor Polizeikontrolle in Kitzingen: 39-Jähriger festgenommen
KITZINGEN – Ein 39-jähriger Autofahrer hat sich am frühen Dienstagmorgen einer Verkehrskontrolle entzogen und eine gefährliche Flucht durch Kitzingen hingelegt. Der Mann wurde schließlich in der Levi-Strauss-Straße gestellt; gegen ihn wird nun wegen mehrerer schwerwiegender Delikte ermittelt.
Der Tathergang
Gegen 04:00 Uhr am Dienstag fiel einer Polizeistreife ein mit zwei Personen besetzter VW Polo auf einem Parkplatz in der Repperndorfer Straße auf. Als die Beamten den Fahrer zur Kontrolle anhalten wollten, missachtete dieser die Anweisungen und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Würzburg. Während der Flucht ignorierte er zudem das Rotlicht einer Ampel.
Festnahme und Ermittlungen
An der Kreuzung Repperndorfer Straße / Levi-Strauss-Straße kam es schließlich zum Abbruch der Verfolgungsjagd: Der Fahrer bremste abrupt ab, wendete das Fahrzeug und rannte auf die Polizeibeamten zu. Die Beamten konnten den 39-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen daraufhin festnehmen.
Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.
Strafverfahren eingeleitet
Gegen den 39-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen mehrerer Verkehrsdelikte, darunter:
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Verbotenes Kraftfahrzeugrennen
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Trunkenheit im Verkehr
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Fahren ohne Fahrerlaubnis
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