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Fluchtversuch mit 50 km/h: 15-Jähriger verunfallt bei E-Scooter-Kontrolle

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026
Fluchtversuch mit 50 km/h: 15-Jähriger verunfallt bei E-Scooter-Kontrolle
Symbolbild: 2fly4
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BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN – Am Dienstagabend hat ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer versucht, sich einer Polizeikontrolle durch eine riskante Flucht zu entziehen. Der Jugendliche beschleunigte sein Fahrzeug auf rund 50 km/h und verunfallte schließlich bei dem Versuch, mit dem Roller einen Bach zu überspringen.

Gegen 19:00 Uhr wollten Beamte der Polizei Bad Brückenau den Jungen in der Kissinger Straße auf einem Supermarktparkplatz stoppen. Statt anzuhalten, flüchtete der deutsche Staatsangehörige über die Ancenis-Straße in den Siebener Park. Nach seinem Sturz am Bachlauf konnten die nacheilenden Polizisten den 15-Jährigen sofort festnehmen.

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Auf den Jugendlichen kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu. Die Ermittlungen beinhalten folgende Delikte:

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  • Verbotenes Kraftfahrzeugrennen (durch die Flucht vor der Polizei)

  • Fahren ohne Fahrerlaubnis

  • Fahren ohne Zulassung

Neben den strafrechtlichen Konsequenzen werden auch das Jugendamt und die Führerscheinbehörde über den Vorfall und das Verhalten des Fahrers informiert.

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