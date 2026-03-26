Fluchtversuch mit 50 km/h: 15-Jähriger verunfallt bei E-Scooter-Kontrolle
BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN – Am Dienstagabend hat ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer versucht, sich einer Polizeikontrolle durch eine riskante Flucht zu entziehen. Der Jugendliche beschleunigte sein Fahrzeug auf rund 50 km/h und verunfallte schließlich bei dem Versuch, mit dem Roller einen Bach zu überspringen.
Gegen 19:00 Uhr wollten Beamte der Polizei Bad Brückenau den Jungen in der Kissinger Straße auf einem Supermarktparkplatz stoppen. Statt anzuhalten, flüchtete der deutsche Staatsangehörige über die Ancenis-Straße in den Siebener Park. Nach seinem Sturz am Bachlauf konnten die nacheilenden Polizisten den 15-Jährigen sofort festnehmen.
Auf den Jugendlichen kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu. Die Ermittlungen beinhalten folgende Delikte:
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Verbotenes Kraftfahrzeugrennen (durch die Flucht vor der Polizei)
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Fahren ohne Fahrerlaubnis
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Fahren ohne Zulassung
Neben den strafrechtlichen Konsequenzen werden auch das Jugendamt und die Führerscheinbehörde über den Vorfall und das Verhalten des Fahrers informiert.
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