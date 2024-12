Flüchtender Ladendieb durch Mitarbeiter gestellt

HÖCHBERG / LKR. WÜRZBURG – Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr versuchte ein Mann, Waren im Gesamtwert von über 200 Euro aus einem Verbrauchermarkt in der Leibnizstraße in Höchberg zu stehlen.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und verhinderte, dass der Täter das Geschäft mit der Beute verließ. Daraufhin ließ der Mann die gestohlenen Artikel zurück und flüchtete aus dem Laden.

Festnahme durch Marktmitarbeiter

Zwei weitere Mitarbeiter des Verbrauchermarktes verfolgten den Dieb und konnten ihn vor einem nahegelegenen Fitnessstudio stellen. Sie brachten ihn zu Boden und übergaben ihn an die alarmierte Polizeistreife.

Konsequenzen für den Täter

Da der Täter keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.