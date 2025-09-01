Flüchtiger Ladendieb schlug um sich und ist nun in Haft

OCHSENFURT – Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt ist ein 49-jähriger Mann am Donnerstag in Ochsenfurt festgenommen worden. Er hatte versucht, mit Waren im Wert von 65 Euro zu flüchten und dabei um sich geschlagen. Der Mann wurde nach einer Fahndung festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 11:00 Uhr in einem Supermarkt in der Dr.-Martin-Luther-Straße. Der 49-Jährige steckte diverse Artikel in seinen Rucksack und versuchte anschließend, den Kassenbereich zu verlassen, ohne zu bezahlen. Als er von Mitarbeitern des Marktes angesprochen wurde, schlug er um sich, um sich aus der Situation zu befreien und zu flüchten.

Unmittelbar nach der Tat wurde eine Fahndung mit mehreren Einsatzkräften eingeleitet. Zwei Stunden später konnte der 49-Jährige von der Polizei festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.