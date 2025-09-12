Flüchtiger Ladendieb wurde aufgehalten
ZELLINGEN – Ein versuchter Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Zellingen konnte am Donnerstagnachmittag durch das couragierte Eingreifen eines Bürgers verhindert werden. Ein Mann versuchte, Diebesgut im Wert eines dreistelligen Betrags in einem Rucksack aus dem Laden zu schmuggeln, wurde jedoch gestoppt und der Polizei übergeben.
Der Ladendieb hatte sich die Ware in einen mitgeführten Rucksack gepackt und ging anschließend am Kassenbereich vorbei, ohne zu bezahlen. Als er von einer Kassiererin darauf angesprochen wurde, rannte er in Richtung Ausgang und löste dabei die Alarmanlage aus.
Ein zufällig im Eingangsbereich stehender Promoter hörte das Signal, verfolgte den flüchtenden Mann über den Parkplatz und konnte ihn rechtzeitig stellen und festhalten. Anschließend wurde der Ladendieb zur Polizeiinspektion Karlstadt verbracht.
Dort stellte sich heraus, dass der Mann bereits in einer anderen Filiale desselben Supermarktes gestohlen hatte und daher ein lebenslanges Hausverbot für die Filialen der Kette besaß. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt.
