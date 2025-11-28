Auto IU

Förderverein sichert Zukunft der Benefizkonzerte für Leukämie- und tumorkranke Kinder

28. November 2025Letztes Update 28. November 2025
Vorstandssitzung (von links): Christian Keller (Bürgermeister Grafenrheinfeld), Walter Weinig (1. Vors. Förderverein, Schweinfurt), Sabine Bromisch (Schatzmeisterin), Mathias Kupczyk (3. Vors. Förderverein, Schweinfurt), Lea HoaTreutlein (Schriftführerin), Kerstin Treutlein (2. Vors. Förderverein, Schweinfurt) - Foto: Elke Zimmerer
GRAFENRHEINFELD – Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins für die Elterninitiative leukämie und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. in Grafenrheinfeld standen der Rückblick auf 20 Jahre Benefizkonzerte und bedeutende personelle Veränderungen im Vorstand im Fokus.

Die Mitgliederversammlung verabschiedete mit großem Dank drei langjährige Stützen des Vereins:

Vorsitzender Walter Weinig würdigte die herausragenden Leistungen der scheidenden Vorstandsmitglieder. Auch Professor Schlegel von der Universitäts-Kinderklinik Würzburg bedankte sich in einem schriftlichen Grußwort für das langjährige Engagement.

Das neue Vorstandsteam

Die Mitglieder wählten eine neue Vorstandschaft, die die Zukunft der Konzertreihe gestalten wird:

    1. Vorsitzender: Walter Weinig

    1. Vorsitzende: Kerstin Treutlein

    1. Vorsitzender: Mathias Kupczyk

  • Schatzmeisterin: Sabine Bromisch

  • Schriftführerin: Lea Hoa Treutlein

  • Kartenverkauf: Elke Zimmerer

Mit zwölf neuen Mitgliedern und der motivierten Vorstandschaft blickt der Verein optimistisch in die kommenden Jahre.

Benefizkonzert 2026

Die nächsten Benefizkonzerte finden am 13. März 2026 und 14. März 2026 statt. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits.

