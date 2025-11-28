Förderverein sichert Zukunft der Benefizkonzerte für Leukämie- und tumorkranke Kinder
GRAFENRHEINFELD – Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins für die Elterninitiative leukämie und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. in Grafenrheinfeld standen der Rückblick auf 20 Jahre Benefizkonzerte und bedeutende personelle Veränderungen im Vorstand im Fokus.
Die Mitgliederversammlung verabschiedete mit großem Dank drei langjährige Stützen des Vereins:
-
Heike Gündisch: Sie wirkte über zwei Jahrzehnte als Organisatorin und „Seele“ der Konzertreihe.
-
Markus Gropp: Er war seit 2008 als Schatzmeister tätig.
-
Johannes Prowald: Er bekleidete das Amt des 2. Vorsitzenden.
Vorsitzender Walter Weinig würdigte die herausragenden Leistungen der scheidenden Vorstandsmitglieder. Auch Professor Schlegel von der Universitäts-Kinderklinik Würzburg bedankte sich in einem schriftlichen Grußwort für das langjährige Engagement.
Das neue Vorstandsteam
Die Mitglieder wählten eine neue Vorstandschaft, die die Zukunft der Konzertreihe gestalten wird:
-
-
Vorsitzender: Walter Weinig
-
-
-
Vorsitzende: Kerstin Treutlein
-
-
-
Vorsitzender: Mathias Kupczyk
-
-
Schatzmeisterin: Sabine Bromisch
-
Schriftführerin: Lea Hoa Treutlein
-
Kartenverkauf: Elke Zimmerer
Mit zwölf neuen Mitgliedern und der motivierten Vorstandschaft blickt der Verein optimistisch in die kommenden Jahre.
Benefizkonzert 2026
Die nächsten Benefizkonzerte finden am 13. März 2026 und 14. März 2026 statt. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!