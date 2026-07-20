Förderverein „Unser KuK e. V.“ gegründet – Programmkino soll langfristig erhalten bleiben

SCHWEINFURT – Mit der offiziellen Gründung des Fördervereins „Unser KuK e. V.“ ist ein wichtiger Schritt zum Erhalt des Programmkinos KuK gelungen. Mehr als 50 Gründungsmitglieder unterstützen bereits die Initiative, deren nächstes Ziel die Gründung einer Genossenschaft für den künftigen Betrieb des Kinos ist.

Nach monatelanger Vorbereitung wurde der Förderverein am Donnerstagabend im KuK offiziell ins Leben gerufen. Zahlreiche Interessierte nahmen an der Gründungsversammlung teil. Nach der Vorstellung von Satzung und Beitragsordnung durch Dr. Winfried Wilke wurde der erste Vorstand gewählt.

Dem Gründungsvorstand gehören Conni Brückner als 1. Vorsitzende, Jochen Keßler-Rosa als 2. Vorsitzender, Dr. Winfried Wilke als Schatzmeister sowie Christiane Sachs als Schriftführerin an. Komplettiert wird das Gremium durch die Beisitzer Hubert Lutz, Philip Albert und Martin Lackmann. Zu Rechnungsprüfern wurden Doris Engelhardt und Michael Göppner gewählt.

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„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Gründung des Fördervereins diesen wichtigen Schritt gehen konnten“, erklärte die neue Vorsitzende Conni Brückner. Ziel des Vereins sei es, das KuK dauerhaft als Programmkino mit einem kulturell anspruchsvollen Filmangebot zu sichern und zugleich als lebendigen Begegnungsort für die Schweinfurter Kulturszene zu erhalten. Kooperationen mit anderen Vereinen und kulturellen Initiativen seien ausdrücklich erwünscht.

Als nächster Meilenstein ist die Gründung einer Genossenschaft geplant. Diese soll künftig den wirtschaftlichen Betrieb des KuK übernehmen. Der Förderverein schafft bereits jetzt die organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen dafür, bündelt das bürgerschaftliche Engagement und klärt wirtschaftliche, bauliche sowie rechtliche Rahmenbedingungen.

Nach Ansicht der Initiatoren kann nur das Zusammenspiel von Förderverein und Genossenschaft die langfristige Zukunft des KuK als Programmkino und kulturellen Treffpunkt in Schweinfurt sichern.