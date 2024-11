Ford Fiesta gerät in Grafenrheinfeld in Vollbrand

GRAFENRHEINFELD – Kreisstraße SW 3. Am Sonntagnachmittag, kurz nach 17:00 Uhr, geriet in der Nähe des Baggerseeparkplatzes in Grafenrheinfeld ein Fahrzeug in Vollbrand.

Die 33-jährige Fahrerin bemerkte kurz nach dem Losfahren eine starke Rauchentwicklung, und wenige Augenblicke später stand der Ford vollständig in Flammen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.



