Ford Focus schlägt alleinbeteiligt in Firmengebäude ein – zwei Personen schwer verletzt

LAUDENBACH, LKR MILTENBERG – Der Verkehrsunfall eines 18-Jährigen führte in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Möglicherweise war Lachgas als berauschendes Mittel im Spiel.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 01:15 Uhr, kam es an der Straßenecke Mainblick / Aufseßring zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein mit zwei Personen besetzter Ford in eine Hauswand einschlug. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt und nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Ob an dem Gebäude Sachschaden entstand wird noch ermittelt.

Inwieweit eine im Fahrzeug aufgefundene Flasche Lachgas mit dem Unfallhergang in Verbindung gebracht werden kann, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Miltenberger Polizei.