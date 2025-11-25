„Forschung hilft“: Benefizlesung aus dem Krimi „Wildwest in Würzburg“
WÜRZBURG – Der Freizeit-Schriftsteller und stellvertretende Direktor der Medizinischen Klinik II des Uniklinikums Würzburg (UKW), Prof. Dr. Alexander Meining, liest am Dienstag, den 2. Dezember 2025, aus seinem neuen historischen Würzburg-Krimi „Wildwest in Würzburg“ vor.
Die Lesung findet im Exerzitienhaus Himmelspforten statt und dient einem guten Zweck: Alle Einnahmen des Abends sowie das Autorenhonorar aus dem Buchverkauf kommen der Stiftung „Forschung hilft“ zugute, die hoffnungsvolle Krebsforschungsprojekte am UKW fördert.
Details zur Benefizveranstaltung:
- Datum: Dienstag, 2. Dezember 2025
- Beginn: 18:30 Uhr
- Ort: Exerzitienhaus Himmelspforten, Würzburg
- Eintritt: Der Eintritt ist kostenlos.
- Hintergrund: Da die Event-Location unentgeltlich genutzt wird, Getränke gesponsert werden und freiwillige Helfer den Service übernehmen, kommen alle Einkünfte der Stiftung zugute.
- Austausch: Ab etwa 20:00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich mit Prof. Meining über sein Buch auszutauschen und mehr über die Arbeit der Stiftung zu erfahren.
Über das Buch „Wildwest in Würzburg“:
Der vierte historische Würzburg-Krimi von Prof. Meining spielt im Jahr 1891. Der Protagonist Georg Hiebler gerät während eines Besuchs der Buffalo Bill’s Wild-West-Show in Würzburg in einen Mordfall. Statt seine geplante Verlobung voranzutreiben, ermittelt Hiebler unter Cowboys und Winzern, nachdem ein Sioux-Krieger verschwunden ist.
