„Forschung hilft“: Benefizlesung aus dem Krimi „Wildwest in Würzburg“

Der Buchautor Prof. Dr. Alexander Meining und Gabriele Nelkenstock von der Stiftung „Forschung hilft“ präsentieren den historischen Krimi „Wildwest in Würzburg“. - Foto: Franka Schmitt
WÜRZBURG – Der Freizeit-Schriftsteller und stellvertretende Direktor der Medizinischen Klinik II des Uniklinikums Würzburg (UKW), Prof. Dr. Alexander Meining, liest am Dienstag, den 2. Dezember 2025, aus seinem neuen historischen Würzburg-Krimi „Wildwest in Würzburg“ vor.

Die Lesung findet im Exerzitienhaus Himmelspforten statt und dient einem guten Zweck: Alle Einnahmen des Abends sowie das Autorenhonorar aus dem Buchverkauf kommen der Stiftung „Forschung hilft“ zugute, die hoffnungsvolle Krebsforschungsprojekte am UKW fördert.

Details zur Benefizveranstaltung:

  • Datum: Dienstag, 2. Dezember 2025
  • Beginn: 18:30 Uhr
  • Ort: Exerzitienhaus Himmelspforten, Würzburg
  • Eintritt: Der Eintritt ist kostenlos.
  • Hintergrund: Da die Event-Location unentgeltlich genutzt wird, Getränke gesponsert werden und freiwillige Helfer den Service übernehmen, kommen alle Einkünfte der Stiftung zugute.
  • Austausch: Ab etwa 20:00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich mit Prof. Meining über sein Buch auszutauschen und mehr über die Arbeit der Stiftung zu erfahren.

Über das Buch „Wildwest in Würzburg“:

Der vierte historische Würzburg-Krimi von Prof. Meining spielt im Jahr 1891. Der Protagonist Georg Hiebler gerät während eines Besuchs der Buffalo Bill’s Wild-West-Show in Würzburg in einen Mordfall. Statt seine geplante Verlobung voranzutreiben, ermittelt Hiebler unter Cowboys und Winzern, nachdem ein Sioux-Krieger verschwunden ist.

