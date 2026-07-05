Fotoausstellung und Vortrag zum Freiheitskampf der Ukraine

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SCHWEINFURT – Vom 10. Juli bis 28. August ist in der Vorhalle des Alten Rathauses die Fotoausstellung „Widerstand – Freiheitskampf der Ukraine“ mit Arbeiten des Bamberger Fotografen und Journalisten Till Mayer zu sehen.

Die Ausstellung dokumentiert die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Im Mittelpunkt stehen Schwarzweißfotografien, die Zerstörung, Flucht, Evakuierungen sowie die psychischen und sozialen Folgen des Krieges zeigen. Gleichzeitig richtet Mayer den Blick auf den Mut, den Widerstand und die Würde der Menschen vor Ort.

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Begleitend zur Ausstellung berichtet Till Mayer am Freitag, 10. Juli, um 19 Uhr in einem Vortrag über seine Recherchen in der Ukraine, die Entstehung der Fotodokumentation sowie die Herausforderungen seiner Arbeit unter Kriegsbedingungen.

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Eröffnet wird die Ausstellung durch die Zweite Bürgermeisterin Christiane Michal-Zaiser. Die Ausstellung ist bis zum 28. August in der Ausstellungshalle des Alten Rathauses für Besucherinnen und Besucher geöffnet.