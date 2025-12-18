Fränkische Zweckverbände kooperieren bei der Klärschlammverwertung
WÜRZBURG – Mit der Unterzeichnung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Würzburger Rathaus haben der Zweckverband Klärschlammverwertung Main-Tauber-Aisch (ZKMTA) und der Zweckverband Abfallwirtschaft Raum Würzburg (ZVAWS) am 16. Dezember 2025 den Grundstein für ein wegweisendes Umweltprojekt gelegt. Auf dem Gelände des Müllheizkraftwerks (MHKW) in Würzburg soll eine innovative Klärschlammtrocknungsanlage entstehen, die bisher ungenutzte Abwärme effizient verwertet.
Der im August 2025 gegründete ZKMTA, dem fast 50 Kommunen angehören, sichert damit die Entsorgung von jährlich rund 60.000 Tonnen Klärschlamm. Durch die neue Anlage wird dem Material rund 75 % des Wassers entzogen, wodurch der Trockensubstanzgehalt von 25 % auf 90 % steigt. Das Ergebnis ist ein klimaneutraler Brennstoff, dessen Heizwert mit dem von Braunkohle vergleichbar ist. Da sich das Gewicht durch die Trocknung massiv verringert, werden zudem Transportwege verkürzt und entsprechende CO2-Emissionen eingespart.
Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung
Ein zentraler Aspekt der Kooperation ist die Vorbereitung für eine spätere Monoverbrennung. Diese ermöglicht es, den im Klärschlamm enthaltenen wertvollen Phosphor aus der Asche zurückzugewinnen und so gesetzliche Umweltauflagen nachhaltig zu erfüllen. Würzburgs Oberbürgermeister Martin Heilig betonte bei der feierlichen Unterzeichnung im Wenzelsaal, dass die Zusammenarbeit die Kreislaufwirtschaft stärke und die Stadt den ZKMTA organisatorisch sowie personell tatkräftig unterstütze.
Regionale Wertschöpfung und Innovation
Landrat Thomas Eberth, Vorsitzender des ZVAWS, hob die volkswirtschaftliche Bedeutung hervor. Durch die Verbindung bestehender Infrastruktur am MHKW mit der neuen Trocknungstechnik werde eine innovative Lösung geschaffen, die die Wertschöpfung direkt in der Region halte. Es sei ein starkes Zeichen, dass die Kommunen Zukunftsaufgaben im Interesse der Bürger eigenständig und nachhaltig lösen.
An der Vertragsunterzeichnung nahmen neben den Verbandsvorsitzenden Benjamin Schneider (ZKMTA) und Thomas Eberth auch die Geschäftsleiter Joachim Endres und Alexander Kutscher teil. Das Projekt gilt als Pilotvorhaben, da erstmals die systemintegrierte Trocknung von Klärschlamm allein auf Basis von Abwärme an einem bestehenden Müllheizkraftwerk realisiert wird.
