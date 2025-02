Fränkisches Weinland auf Platz 3 im Ranking der Tourismusfamilie in Franken

WÜRZBURG/FRÄNKISCHES WEINLAND – Februar 2025. Mit knapp 2,7 Millionen statistisch erfassten Übernachtungen liegt das Tourismusgebiet Fränkisches Weinland auf Platz drei von insgesamt 16 Tourismusgebieten in Franken – hinter der Rhön auf Platz zwei und der Städteregion Nürnberg auf Platz eins.

Die Region verteidigt damit ihre Spitzenposition in den Top 3. Auch der Blick auf die Zahl der Gästeführungen im Fränkischen Weinland ist erfreulich: Laut einer Umfrage der regionalen Dachmarketingorganisation Fränkisches Weinland Tourismus GmbH unter den 25 Tourist-Informationen im Gebiet meldeten 15 Partner, dass 2024 rund 58.250 Gäste plus x aus dem In- und Ausland an einer Gästeführer-Tour teilgenommen haben. Im Durchschnitt nehmen rund 10 Personen an einer Führung teil. Umgesetzt haben das im letzten Jahr etwa 330 Gästeführerinnen und Gästeführer. „Das Fränkische Weinland ist damit weiterhin mit Blick auf Wein, Kultur und Genuss ein sehr starker Partner in der Tourismusfamilie in Franken“, betont Würzburgs Landrat Thomas Eberth, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Fränkisches Weinland Tourismus.

Bei der amtlichen Statistik machen Würzburg und Schweinfurt im Fränkischen Weinland knapp 1,3 Millionen Übernachtungen aus, wobei Würzburg im letzten Jahr einen Rekord erreichte: Mit 1.072.741 Gästeübernachtungen wurde die Million geknackt; ein Plus von 12,2 Prozent. Erfreulich auch die Stadt Schweinfurt: Sie legte 2024 deutlich zu, und die Zahl der Gästeübernachtungen wuchs um 2,6 Prozent auf knapp 250.000 Übernachtungen. „Die touristischen Leistungsträger im Fränkischen Weinland haben ein starkes Angebot und investieren auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiter in ihr Angebot, etwa mit baulichen Maßnahmen“, erklärt Marco Maiberger, Geschäftsführer der Fränkisches Weinland Tourismus GmbH. Diese Weiterentwicklung sichere auch Arbeitsplätze, so Maiberger weiter.

Top 3 bei den Gästeführungen in der Region: Würzburg, Schweinfurt und Volkach

Auch bei der Zahl der Gästeführungen im Jahr 2024 liegt Würzburg mit 3.569 Buchungen sowohl für Gruppen als auch für Einzelgäste weit vorne. Das liegt natürlich an der Größe der Stadt und der Zahl der Gästeführerinnen und Gästeführer und sollte deshalb in diesem Verhältnis interpretiert werden. Die Stadt und der Landkreis Schweinfurt liegen mit 638 gebuchten Führungen auf Platz zwei in der Region und Volkach folgt mit 583 Gästeführungen in 2024. Veitshöchheim meldet 226, Iphofen 168 und Kitzingen 117 gebuchte Führungen.

Die gute Nachricht: Nahezu alle Gemeinden konnten ihre Zahlen zum Vorjahr um ein paar Prozentpunkte verbessern. Pro Führung werden durchschnittlich 10 Gäste betreut. „Das persönliche Erlebnis ist durch keinen Audioguide oder Reiseführer, sei es digital oder als Buch, zu ersetzen“, ist Marco Maiberger überzeugt. Hammelburg meldet eine Besonderheit: Dort gingen die durch die Tourist-Information gebuchten Führungen im letzten Jahr zurück; die Führungen für Individualreisende haben allerdings zugenommen, was die Stadt dazu veranlasst, dieses Angebot für das laufende Jahr zu intensivieren und an drei von vier Samstagen im Monat offene Führungen anzubieten.

Fazit: Kleinere Gruppen lieben thematische Führungen

Einige Orte beobachten, dass die Gruppengröße der Besucher etwas abgenommen hat und tendenziell kleinere Gruppen gemeinsam auf Reisen gehen. Das durchschnittliche Alter der Gäste aus dem In- und Ausland liegt in der Regel bei 50+ in den meisten Gemeinden. Die beliebteste Reisezeit im Fränkischen Weinland ist der Frühsommer sowie der Herbst mit der Weinlesezeit im September und Oktober. Thematisch beliebt sind klassische Stadtführungen sowie Weinbergsführungen – teilweise kombiniert mit Weinproben. Die Nachfrage nach Themenführungen steigt dabei kontinuierlich.

Die Perspektive für 2025 wird von den meisten Gemeinden als positiv beschrieben. In Volkach registriert man bereits eine Steigerung von 10% zum Vorjahreszeitraum. Würzburg hat bereits knapp 630 fixe Gruppenbuchungen im System. Auch in Kitzingen ist man überzeugt, dass das laufende Jahr ein Gutes sein wird: „Es kommen immer mehr Anfragen für Gruppenführungen bei uns an. Die Prognose sieht für 2025 sehr gut aus“, hieß es aus der dortigen Tourist-Info.

Über das Fränkische Weinland

Rund um das markante Maindreieck, bis zu den Rändern des Steigerwalds erstreckt sich das Fränkische Weinland, das Hauptweinanbaugebiet des Frankenweins. 87 Gemeinden, vom kleinen Weinstädtchen bis zur Kulturmetropole Würzburg, bieten neben Weinkultur und Genuss vor allem abwechslungsreiche Natur und zahlreiche Möglichkeiten für Aktivreisende: Wandern, Radfahren oder E-Biken entlang des Mainufers und durch die Weinberge. Zusätzlich zu den spannenden Einblicken in die traditionelle Handwerkskunst der Weinherstellung finden sich in der Region auch zahlreiche historische Schätze und ein modernes Kulturleben.

