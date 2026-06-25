„Frag‘ den OB“: Oberbürgermeister Ralf Hofmann lädt zum Bürgergespräch
SCHWEINFURT – Um den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu intensivieren, startet Oberbürgermeister Ralf Hofmann ein neues Dialogformat. Am Samstag, den 27. Juni 2026, lädt er gemeinsam mit städtischen Referenten zu einem persönlichen Gespräch ein.
Details zum Termin
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Wann: Samstag, 27. Juni 2026, von 12:00 bis 14:00 Uhr
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Wo: Infostand auf dem Marktplatz, Schweinfurt
Dialog mit der Stadtspitze
Im Rahmen dieses Termins stehen der Oberbürgermeister sowie die städtischen Referenten den Schweinfurterinnen und Schweinfurtern Rede und Antwort zu allen städtischen Themen. Das neue Format soll eine niederschwellige Möglichkeit bieten, Anliegen direkt bei der Stadtspitze zu platzieren.
Perspektive
Das Bürgergespräch am Marktplatz bildet den Auftakt dieser Veranstaltungsreihe. Es ist geplant, den Infostand künftig alle drei Monate an wechselnden Standorten im Stadtgebiet anzubieten, um einen regelmäßigen und ortsnahen Austausch zu gewährleisten.
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