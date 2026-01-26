Frank Firsching bleibt DGB-Chef in Unterfranken
INGOLSTADT / UNTERFRANKEN – Frank Firsching bleibt für weitere vier Jahre an der Spitze des DGB Unterfranken. Bei der 23. Bezirkskonferenz des DGB Bayern in Ingolstadt wurde der 61-jährige Schweinfurter mit einem beeindruckenden Ergebnis von 97 Prozent der Delegiertenstimmen in seinem Amt bestätigt. Firsching vertritt damit weiterhin die Interessen von rund 94.000 Gewerkschaftsmitgliedern in der Region gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Der wiedergewählte Regionsgeschäftsführer sieht in dem hohen Wahlergebnis eine Bestätigung für die geschlossene Arbeit des gesamten unterfränkischen Teams. Angesichts aktueller politischer Debatten über Arbeitnehmerrechte betonte Firsching die Notwendigkeit eines starken und geeinten DGB. Ein zentraler Schwerpunkt seiner kommenden Amtszeit soll die Entwicklung regionalpolitischer Konzepte sein, um den Wirtschaftsstandort Unterfranken zu stärken und die Bedingungen für „Gute Arbeit“ nachhaltig zu sichern.
Bernhard Stiedl, der neue bayerische DGB-Vorsitzende, lobte Firsching als erfahrenen Gewerkschafter mit hoher Kompetenz und frischen Impulsen für die regionalen Herausforderungen. Firsching, der seine Laufbahn einst als Auszubildender bei SKF in Schweinfurt begann, führt die Region Unterfranken bereits seit ihrer Gründung im Jahr 2014. Mit dieser nunmehr vierten Wiederwahl in der aktuellen Struktur blickt der erfahrene Metaller auf eine langjährige Karriere im Dienst der bayerischen Arbeitnehmer zurück.
