Franken geHÖRT erlebt: Neuer Musik- und Tanzkalender zeigt Schweinfurts Kulturvielfalt
SCHWEINFURT / REGION – Ob stimmungsvolles Weinfest, traditionelle Kirchweih, zünftige Blasmusik oder modernes Konzert: Musik, Tanz und gelebtes Brauchtum prägen seit Jahrhunderten das fränkische Lebensgefühl. Um diese Vielfalt für Einheimische und Touristen gleichermaßen sichtbar zu machen, beteiligt sich die Tourist-Information Schweinfurt 360° an der bayernweiten Kampagne „Bayern geHÖRT erlebt“ und hat einen zentralen digitalen Kulturkalender ins Leben gerufen.
Das Ziel der Initiative ist es, die musikalischen Erlebnisse in Stadt und Landkreis Schweinfurt zu bündeln und die Region als lebendige Ganzjahresdestination zu präsentieren.
Große Bühne für die kleinen Schätze der Region
Der bereits seit Anfang des Jahres aktive, digitale Musik- und Tanzkalender soll Gästen und Bürgern einen schnellen und unkomplizierten Überblick über das kulturelle Angebot bieten. Dabei stehen bewusst nicht nur die bekannten Großveranstaltungen im Rampenlicht. Der Fokus liegt gleichermaßen auf den kleineren, authentischen Festen in den Gemeinden, die oft tief in der regionalen Identität verwurzelt sind.
„Gerade in Franken sind Musik, Tanz und Tradition eng mit Gemeinschaft und regionaler Identität verbunden. Viele Veranstaltungen werden mit großem ehrenamtlichem Engagement organisiert und machen unsere Region lebendig“, betont Christoph Schmitz, Geschäftsleiter der Tourist-Information Schweinfurt 360°.
Aufruf an Vereine und Winzer: Termine kostenlos eintragen
Ein solcher Kalender lebt von der Aktualität und Vollständigkeit. Deshalb richtet die Tourist-Information einen dringenden Appell an alle Kulturschaffenden im Schweinfurter Land.
Egal ob Kommunen, Sport- und Musikvereine, Winzer, Bands oder Gastronomen: Alle Akteure der Region sind aufgerufen, ihre anstehenden Termine aktiv einzupflegen, um die kulturelle Bandbreite der Region gemeinsam zu präsentieren.
Hier finden Sie den Kalender und die Terminmeldung
Sowohl der Musik- und Tanzkalender als auch das Formular für die Meldung eigener Veranstaltungen sind auf der offiziellen Website der Tourist-Information zu finden. Die Eintragung erfolgt unkompliziert über den allgemeinen Veranstaltungskalender:
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Homepage: www.schweinfurt360.de
Die übergeordnete Kampagne „Bayern geHÖRT erlebt“ setzt auf nahbare, generationenübergreifende Erlebnisse und will zeigen, dass der Freistaat zu jeder Jahreszeit eine Reise wert ist – getragen von echten Begegnungen und regionalen Traditionen.
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