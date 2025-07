Franziskus-Schule bringt „Der kleine bunte Kaktus“ auf die große Bühne

SCHWEINFURT – Der kleine Kaktus blüht – und mit ihm elf Kinder der Klasse M4 der Franziskus-Schule. In einer berührenden Theaterinszenierung haben die Schülerinnen und Schüler die Geschichte von Stefanie Webers Buch „Der kleine bunte Kaktus“ zum Leben erweckt und damit Hunderte Besucher in den Gemeindesaal Maria Hilf gelockt.

Was ursprünglich als interne Schulaufführung geplant war, entwickelte sich durch einen glücklichen Kontakt zu einer Bühnenproduktion vor großem Publikum. Seit dem 1. Juli haben bereits zahlreiche Kinder aus Schweinfurter Kindergärten, Grundschulen sowie der Franziskus-Schule das Stück gesehen. Bis zur letzten Vorstellung Mitte Juli werden es rund 440 Gäste sein.

Die Schüler der M4, ein Jahrgang mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, haben sich monatelang auf die Aufführung vorbereitet. Unterstützt wurden sie dabei von Lehrer Stefan Gutwerk, der heilpädagogischen Unterrichtshilfe Lilia Reinhardt, der pädagogischen Zweitkraft Patrizia Polt sowie den Schulbegleitern Nicole Mauer und Martin Kopic. Gemeinsam wurde das Buchthema mit viel Kreativität in ein Bühnenstück verwandelt. Kulissen, Kostüme und Requisiten entstanden im Kunst- und Werkunterricht, der Bühnenhintergrund mit Wüstenmotiv wurde durch selbst finanzierte Mittel aus einem Kuchenverkauf ermöglicht.

Besonders bemerkenswert ist, dass die jungen Schauspieler mit unterschiedlichen Behinderungen – unter anderem im Bereich Autismus und Mutismus – nun auf der großen Bühne stehen und auch vor Publikum ohne Behinderung auftreten. Für Gutwerk ist das keine Selbstverständlichkeit: „Das ist schon eine Besonderheit.“ Die Begeisterung der Kinder, das gewachsene Selbstvertrauen und der große Applaus zeigen, dass die Mühe sich gelohnt hat.

Mit Unterstützung der Schweinfurter Firmen Hopf und Weber Rollladenbau sowie Schmitt Elektrotechnik konnte sogar eine akustische Wind- und Regenmaschine gebaut werden – passend zur entscheidenden Szene, in der ein Gewitter über die Wüste zieht und der kleine Kaktus am nächsten Morgen in einer neuen, blühenden Welt erwacht. So wie er, sind auch die jungen Darsteller ein Stück über sich hinausgewachsen.