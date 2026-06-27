Französische Praktikanten zu Gast in Schweinfurt: Gelebte Städtepartnerschaft
SCHWEINFURT – Im Rahmen der langjährigen Städtepartnerschaft zwischen Schweinfurt und Châteaudun begrüßte die Stadt am 21. Juni 2026 sechs Jugendliche der Landwirtschaftsschule „Lydée d’Enseignement Agricole Privé de Nermont“ aus Frankreich.
Praktikum und Unterbringung
Die sechs Gäste werden für ihren zweiwöchigen Aufenthalt in lokalen Betrieben eingesetzt, wo sie auch untergebracht und versorgt werden:
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Erlebnisbauernhof Wiesmühle & Siebenäckerhof (Niederwerrn): Vier Jugendliche erhalten hier Einblicke in die deutsche Landwirtschaft.
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Gesundheitszentrum für Mensch & Tier (Oberlauringen): Zwei Mädchen unterstützen den Betrieb von Stephanie Wiener.
Begleitet wird die Gruppe von Sylvie Poirier, Deutschlehrerin in Châteaudun, die die organisatorische und sprachliche Betreuung sicherstellt.
Freizeit und Unterstützung
Der Freundeskreis Châteaudun organisiert die Freizeitgestaltung der Jugendlichen an den Wochenenden. Ermöglicht wird dies durch eine Spende der Sparkasse Schweinfurt-Hassberge. Zudem unterstützen die Stadtwerke Schweinfurt den Austausch mit Gutscheinen für das SILVANA Sport- und Freizeitbad, um den Gästen die Freizeitmöglichkeiten der Stadt näherzubringen.
Dank des Oberbürgermeisters
Oberbürgermeister Ralf Hofmann würdigte das Engagement aller Beteiligten: „Mein herzlicher Dank gilt den drei Betrieben, die den jungen Gästen nicht nur einen Praktikumsplatz, sondern auch Unterkunft und Verpflegung ermöglichen. Ebenso danke ich der Sparkasse Schweinfurt-Hassberge für die finanzielle Unterstützung, durch die der Freundeskreis die gemeinsamen Ausflüge realisieren kann. Ein weiterer Dank gilt dem Freundeskreis für das große ehrenamtliche Engagement bei der Organisation, Betreuung und Freizeitgestaltung sowie Sylvie Poirier für ihre Begleitung und ihren Einsatz für den deutsch-französischen Austausch. Solche Begegnungen leisten einen wichtigen Beitrag für die gelebte Städtepartnerschaft und die Verständigung in Europa.“
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