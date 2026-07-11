Frau bedroht Kind mit Messer – Polizei nimmt Frau in Würzburg fest

WÜRZBURG – Eine 54-Jährige soll am Freitagmorgen in der Innenstadt ein vierjähriges Kind mit einem Messer bedroht haben. Die Frau, die sich nach ersten Erkenntnissen in einer psychischen Ausnahmesituation befand, konnte wenige Minuten nach dem Notruf widerstandslos festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 9:15 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Frau ein, die in der Spiegelstraße mit einem Messer in der Hand unterwegs sein soll. Dabei soll sie auch Stichbewegungen in Richtung eines vierjährigen Kindes ausgeführt haben.

Bereits kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte die 54-Jährige in der Schönbornstraße an. Die Frau hielt zu diesem Zeitpunkt weiterhin ein Messer in der Hand. Unter Vorhalt der dienstlichen Schusswaffen forderten die Beamten sie auf, das Messer abzulegen. Nach mehreren Aufforderungen steckte die Frau das Messer schließlich in ihre Tragetasche und ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen.

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Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich die Frau bei den Stichbewegungen mehr als einen Meter vom Kind entfernt. Das Kind selbst nahm die Handlung nicht wahr. Es kam zu keinen Verletzungen.

Da sich die 54-jährige Deutsche offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie durch die Polizeistreife in eine Klinik gebracht. Wegen des Verdachts der Bedrohung muss sie sich nun in einem Strafverfahren verantworten.