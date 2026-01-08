Frau fällt in Brunnenschacht und wird nach Hilferufen gerettet

SCHWEBHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Lautstarke Hilferufe aus einem Waldstück im Bereich der Schweinfurter Straße führten am Montag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Die schnelle Hilfe verhinderte Schlimmeres.

Gegen 12:04 Uhr meldete ein Anwohner lautstarke Hilferufe aus einem Waldstück nahe der Schweinfurter Straße. Die hinzugerufene Streife der Polizei Schweinfurt konnte bereits nach kurzer Absuche eine 46-jährige Deutsche auffinden, der auf ihrem Grundstück in einen Brunnenschacht gefallen war und sich aus ihrer misslichen Lage nicht selbst befreien konnte.

Durch die Polizei wurden Rettungs- und Hilfskräfte alarmiert welche die Frau schnell aus dem circa fünf Meter tiefen Brunnenschacht bergen konnten. Durch den Sturz wurde die 46-Jährige leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.