Auto IU
Frau flüchtet nach Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrrad – Wer kann Hinweise geben?
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf Höhe des Kreisverkehrs Hauptbahnhofstraße/Luitpoldstraße ein Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines E-Scooters und einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin flüchtete vom Unfallort, während der leicht verletzte E-Scooter-Fahrer, ein 49-jähriger Mann türkischer Staatsbürgerschaft, vor Ort blieb.
Die Polizei sucht nun nach der flüchtigen Frau, die folgendermaßen beschrieben wird:
- Alter: Circa 20 Jahre
- Größe und Statur: $185 text{ cm}$ groß und schlank
- Hautfarbe: Dunkle Hautfarbe
- Bekleidung: Trug eine Wintermütze, dunkle Oberbekleidung und weiße Tennissocken
- Fahrrad: Schwarz und ohne Licht
Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder der flüchtigen Fahrradfahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!