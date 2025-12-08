Frau geschubst und Handtasche entwendet – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / SANDERAU – Donnerstagnacht kam es zu einem körperlichen Angriff eines Unbekannten auf eine 27-Jährige. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Zudem kam ihre Handtasche abhanden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der geschädigten 27-jährigen Deutschen, wurde sie am Donnerstag, zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr, Am Studentenhaus, durch eine unbekannte Person geschubst und fiel dadurch zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und war kurze Zeit bewusstlos. Außerdem sei ihr die Handtasche entwendet worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und insbesondere die Ersthelfer, die die Frau aufgefunden und an eine Polizeistreife übergaben.

Der Angreifer konnte durch die 27-Jährige wie folgt beschrieben werden:

Kräftige Statur

Lichtes Haar, Halbglatze

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter 0931/457-1732 entgegen.