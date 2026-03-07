Frau in Straßenbahn bedroht – Zeugen gesucht
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Eine 34-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag gegen 11:15 Uhr von einem bislang unbekannten Mann verbal bedroht worden. Der Vorfall begann an der Straßenbahnhaltestelle Neubaustraße, als der Unbekannte die Frau ansprach und ihr anschließend in den letzten Waggon der Linie 4 in Richtung Bahnhof folgte.
Nachdem die Frau klargestellt hatte, kein Interesse an einem Gespräch zu haben, sprach der Mann Drohungen gegen sie aus. Die 34-Jährige konnte sich schließlich außerhalb seines Sichtfeldes hinsetzen, woraufhin es zu keinen weiteren Auseinandersetzungen kam. Der Gesuchte wird als etwa 175 cm groß mit grauem kurzem Bart beschrieben; er trug eine helle Jeans, eine helle Jacke sowie Sneaker.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, sich zu melden.
Kontakt:
0931/457-2230
