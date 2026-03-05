Auto IU

Frau sein 2.0 – die Wechseljahre neu denken

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026
Referentin Johanna Bauer während ihres Vortrages (Quelle: Hannah Baunacher/MGH)
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Rund 40 Frauen trafen sich im Mehrgenerationenhaus zu einem informativen Frühstücksvormittag, um sich offen mit dem Thema Wechseljahre auseinanderzusetzen. Die gemeinsame Veranstaltung des MGH und des Bildungswerks des Bayerischen Bauernverbandes bot Raum für fundierte Aufklärung und den Austausch über diese besondere Lebensphase.

Nach der Begrüßung durch Hannah Baunacher vom MGH und Kreisbäuerin Cäcilie Werner, die die bayernweite Gesundheitsoffensive der Landfrauen vorstellte, führte Referentin Johanna Bauer durch den Vormittag. Mit dem symbolischen Bild einer Rose verdeutlichte die Expertin für Frauengesundheit die Schönheit jedes Alters – von der Knospe bis zur Hagebutte. Dabei erklärte sie anschaulich den weiblichen Zyklus und die damit verbundenen Veränderungen in den verschiedenen Lebensabschnitten.

Der interaktive Vortrag machte deutlich, dass die Wechseljahre zwar körperliche und emotionale Herausforderungen mit sich bringen, aber auch eine Chance für Aufbruch und Neuorientierung bieten. Die Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit, eigene Erfahrungen einzubringen und Fragen zu stellen. Selbst Frauen, die diese Phase bereits hinter sich hatten, konnten neue Erkenntnisse über das „Frau sein“ von der Geburt bis ins hohe Alter mitnehmen.

The Legend Anniversary – KAI und Tim Mälzer feiern 15 Jahre Kooperation mit dem limitierten und prämierten Tanto-Jubiläumsmesser

Am Ende des Vormittags, der von einer Atmosphäre des Staunens und Lachens geprägt war, stand ein ermutigender Impuls der Referentin: Mehr Wissen und Wertschätzung für diesen Lebensabschnitt zu entwickeln. Die Veranstaltung unterstrich, wie wertvoll gegenseitige Unterstützung und fundierte Information sind, um den Veränderungen der Wechseljahre selbstbewusst zu begegnen.

