Frau setzt in der Kurve auf einem Pedal auf und verletzt sich schwer

19. Oktober 2025Letztes Update 19. Oktober 2025
FAHR AM MAIN – EISENHEIM – Am Freitag gegen 14:40 Uhr stürzte eine 86-jährige Frau ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Fahr am Main und Eisenheim.

Ermittlungen zufolge blieb sie beim Kurvenfahren mit einem Pedal am Boden hängen. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz schwer am Bein und wurde vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in das Leopoldina Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht.

Ihre Mitfahrer kümmerten sich um das Fahrrad der Dame, an dem kein Schaden entstanden war.

