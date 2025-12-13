Auto IU

Frau wird bei Wohnungsbrand in Bad Kissingen schwer verletzt

13. Dezember 2025Letztes Update 13. Dezember 2025
Symbolfoto: 2fly4
BAD KISSINGEN – Am Donnerstagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Erhardstraße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine 81-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Der Brand brach am Donnerstag gegen 21:50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache aus.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Brandursache festzustellen.

