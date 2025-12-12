Frau wird bei Wohnungsbrand in Bad Kissingen schwer verletzt
BAD KISSINGEN – Am Donnerstagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Erhardstraße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine 81-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Der Brand brach am Donnerstag gegen 21:50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache aus.
Einsatzkräfte: Über einhundert Feuerwehrleute aus Bad Kissingen, Winkels und Reiterswiesen waren vor Ort. Sie konnten die Ausbreitung der Flammen erfolgreich verhindern und den Brand löschen.
Verletzte: Eine 81-jährige Bewohnerin wurde mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen Bewohner des Anwesens blieben unverletzt.
Schaden: Das Anwesen ist durch den Brand zum Teil unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Brandursache festzustellen.
