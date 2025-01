Frau wird durch andere unbekannte Frau bedroht und bespuckt

WÜRZBURG/ZELLERAU – Am Mittwochnachmittag wurde eine 22-jährige Frau in der Weißenburgstraße Opfer einer Bedrohung und Beleidigung durch eine bislang unbekannte Täterin.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15:22 Uhr an der Bushaltestelle Friedrich-Koenig-Gymnasium. Die unbekannte Frau beleidigte die Würzburgerin verbal, spuckte sie an, filmte sie und drohte ihr schließlich mit dem Tod. Anschließend flüchtete die Täterin in Richtung Frankfurter Straße.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Geschlecht: weiblich

weiblich Größe: ca. 170 cm

ca. 170 cm Statur: kräftig

kräftig Aussehen: asiatisch/kasachisch

asiatisch/kasachisch Haarfarbe: dunkelbraun, zum Pferdeschwanz gebunden

dunkelbraun, zum Pferdeschwanz gebunden Augenfarbe: braun

braun Akzent: deutsch mit ausländischem Akzent

deutsch mit ausländischem Akzent Kleidung: knielanger grau-beiger Daunenmantel, dunkle Skinny-Jeans

knielanger grau-beiger Daunenmantel, dunkle Skinny-Jeans Accessoires: schwarzer Rucksack

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Hinweise zu der beschriebenen Person unter der Telefonnummer 0931/457-2210.