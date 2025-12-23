Frauen auf Erfolgskurs: Der Landkreis Haßberge bietet auch im Jahr 2026 kostenfreie Einzelberatungen
LANDKREIS HASSBERGE – Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Haßberge setzt ihre kostenfreie Beratungsreihe „BERUFung mit Zukunft – Frauen auf Erfolgskurs“ auch im kommenden Jahr fort. Das Angebot richtet sich an Frauen aus der Region, die Unterstützung bei beruflichen Herausforderungen und ihrer Karriereplanung suchen.
Die Reihe bietet monatliche, 90-minütige Einzelberatungen mit der Expertin Anja Falkowski, die Frauen individuell und neutral zu allen Anliegen im Berufskontext berät.
Inhalte und Format
Ziel der Beratung ist es, Frauen bei vielfältigen Herausforderungen im Job direkt und unkompliziert zu unterstützen. Dazu gehören:
-
Berufliche Neuorientierung und Karriereplanung
-
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
-
Konflikte im Job
-
Beruflicher Wiedereinstieg
Die Beratungsgespräche finden in der Regel im Landratsamt in Haßfurt statt. Alternativ ist eine virtuelle Beratung möglich, die zusätzliche zeitliche Flexibilität bietet.
Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler betont den vertraulichen Umgang mit den Anfragen: Die Expertin erarbeitet im Gespräch gemeinsam mit den Frauen „passgenaue und anwendbare Lösungsmöglichkeiten“. Bei Bedarf sind kostenfreie Folgeberatungsgespräche möglich.
Termine und Anmeldung
Für die nächsten Beratungstermine im Januar und Februar 2026 sind noch freie Plätze verfügbar:
-
Freitag, 30. Januar
-
Freitag, 13. Februar
An diesen Tagen gibt es noch Termine um 10:00 Uhr, 12:00 Uhr, 14:00 Uhr und 16:00 Uhr.
Interessierte Frauen melden sich bitte bei der Gleichstellungsstelle des Landkreises an:
-
Ansprechpartnerin: Christine Stühler
-
Telefon: 09521/27-655
-
E-Mail: gleichstellung@hassberge.de
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!