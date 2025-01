Frauen des TVO siegen 3:0 gegen den TV Öschelbronn

SCHWEINFURT – Die Frauen des TV Oberndorf konnten beim Spieltag in Rot an der Rot zwei verdiente Siege einfahren und ihren dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga Süd erfolgreich verteidigen.

Im ersten Spiel trafen die Oberndorferinnen auf den TV Öschelbronn und erzielten einen klaren 3:0-Erfolg. Mit 11:8, 11:7 und 11:9 setzten sich die Gäste souverän durch. Besonders bemerkenswert war die starke Abwehrleistung von Sandra Schmitt, die im Angriff des Gegners viele kurze Bälle sicher abwehrte und so den Spielaufbau des TV Oberndorf ermöglichte.

Das zweite Spiel gegen den Gastgeber SV Tannheim war von spannenden und intensiven Ballwechseln geprägt. Trotz des starken Widerstands der Tannheimerinnen behielten die Oberndorferinnen in den entscheidenden Momenten die Nerven und siegten mit 11:6, 11:9 und 11:8. Mit diesem klaren Erfolg setzten sie ein weiteres Zeichen und blieben damit ein ernstzunehmender Anwärter auf die vorderen Plätze der Liga.

Mit einer starken Teamleistung und der Unterstützung von Trainer Uwe Sagstetter, der die Mannschaft hervorragend einstellte, konnten sich Annabell Klopf, Sandra Schmitt, Hinrike Seitz, Rosali Simon, Amelie Sagstetter und Ursina Sagstetter erneut beweisen.

Der TV Oberndorf bleibt nach diesem Spieltag in guter Form und blickt zuversichtlich auf die kommenden Herausforderungen in der 2. Bundesliga Süd.