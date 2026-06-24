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„Frauen fördern Frauen“: Mentoring-Programm der Frauen-Union Unterfranken startet neue Runde

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
„Frauen fördern Frauen“: Mentoring-Programm der Frauen-Union Unterfranken startet neue Runde
Martina Gießübel, Irene Wölfel und Dr. Anja Weisgerber - Foto: Heinrich Wullhorst
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UNTERFRANKEN – Um mehr Frauen für politisches Engagement zu begeistern und sie auf ihrem Weg in die Verantwortung zu unterstützen, hat die Frauen-Union Unterfranken ihr bewährtes Mentoring-Programm gestartet. In der aktuellen Runde erhalten 14 Teilnehmerinnen aus der Region die Chance, eng mit erfahrenen Politikerinnen zusammenzuarbeiten.

Schweinfurter Abgeordnete begleiten engagierte Frauen

Die Landtagsabgeordnete Martina Gießübel übernimmt in dieser Programmrunde die Patenschaft für zwei Frauen aus Schwebheim:

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Verstrickt und zugenäht

Martina Gießübel unterstreicht die Bedeutung des Programms: „Politik braucht engagierte Frauen, die ihre Perspektiven, Erfahrungen und Ideen einbringen. Demokratie lebt davon, dass sich Menschen einbringen.“

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Unterstützung auf Bundesebene

Auch die Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber engagiert sich erneut als Mentorin. Sie betreut im kommenden Jahr zwei Teilnehmerinnen aus dem Landkreis Bad Kissingen:

  • Irina Endres aus Aschach

  • Lydia Poppe aus Bad Kissingen

Weisgerber betont den hohen Stellenwert weiblicher Teilhabe an politischen Prozessen: „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen.“

Einblick in die politische Arbeit

Das Mentoring-Programm ist auf mehrere Monate ausgelegt und bietet den 14 Teilnehmerinnen aus ganz Unterfranken ein vielfältiges Angebot:

  • Praxisnahe Einblicke: Teilnahme an Terminen und Begleitung der Mentorinnen.

  • Wissenstransfer: Verständnis für politische Entscheidungsprozesse auf verschiedenen Ebenen.

  • Netzwerkarbeit: Aufbau wertvoller Kontakte zu Mandatsträgerinnen und anderen politisch interessierten Frauen.

Das Ziel der Frauen-Union ist es, durch dieses Programm Hemmschwellen abzubauen und Frauen aktiv zu ermutigen, politische Verantwortung in ihren Gemeinden oder auf höheren politischen Ebenen zu übernehmen.


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