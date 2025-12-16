Frauen gestalten Politik Einladung zum Politikerinnen-Talk am 18. Dezember im Weihnachtsdorf in Haßfurt
LANDKREIS HASSBERGE – Um Frauen zur Mitgestaltung und Mitentscheidung in der Politik zu ermutigen, findet im Landratsamt Haßberge ein kostenfreies Gruppencoaching statt. Organisiert wird das Seminar von der Volkshochschule Landkreis Haßberge (VHS) gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Christine Stühler und der politischen Trainerin Johanna Bamberg-Reinwand.
An vier Samstagnachmittagen werden Frauen fit für den Weg in die Politik gemacht. Beim letzten Treffen kamen $11$ Teilnehmerinnen zusammen. Das Angebot richtet sich an alle politisch interessierten Frauen, unabhängig davon, ob sie bereits ein Mandat anstreben oder sich grundsätzlich für politische Gestaltung interessieren.
Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler betonte die Notwendigkeit von Frauen in politischen Ämtern: „Wir brauchen mehr Frauen in der Politik.“ Sie unterstrich, dass die Sichtweisen und Perspektiven von Frauen die Gremienarbeit bereichern, da Frauen heute nicht mehr nur für „Kinder-Küche-Kirche“, sondern ebenso für „Kraft – Kompetenz – Köpfchen und: Kommunikation“ stehen.
Austauschtreffen im Weihnachtsdorf
Darüber hinaus gibt es ein weiteres Angebot zum parteiübergreifenden Austausch mit aktiven Mandatsträgerinnen:
-
Was: Gelegenheit, mit aktiven Frauen in der Kommunalpolitik ins Gespräch zu kommen und sich über ihre wichtige Rolle zu informieren.
-
Wann: Donnerstag, den 18. Dezember, von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
-
Wo: Im Weihnachtsdorf auf dem Haßfurter Marktplatz.
-
Besonderheiten: Die Teilnehmer werden auf ein Getränk eingeladen; es gibt eine kleine Überraschung und ein Gewinnspiel.
Interessierte Frauen und Männer haben die Gelegenheit, aus erster Hand zu erfahren, wie politische Arbeit auf kommunaler Ebene funktioniert. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Für weitere Informationen steht die Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler zur Verfügung:
-
Telefon: 09521 27655
-
E-Mail: gleichstellung@hassberge.de
