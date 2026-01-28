Auto IU

Frauen gestalten Politik in Haßfurt – Netzwerktreffen am 21.01.2026 und Coaching am 07.02.2026

28. Januar 2026Letztes Update 28. Januar 2026
Frauen gestalten Politik in Haßfurt – Netzwerktreffen am 21.01.2026 und Coaching am 07.02.2026
Frauen beim Vernetzungstreffen am 21.01.2026 im Landratsamt Haßberge Foto: Christine Stühler
HASSFURT – Um den Frauenanteil in den politischen Gremien der Region nachhaltig zu steigern, laden die Volkshochschule und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Haßberge zu einem kostenfreien Gruppencoaching sowie weiteren Vernetzungstreffen ein. Unter dem Motto „Mitreden, mitgestalten und mitentscheiden“ richtet sich das Angebot an politisch interessierte Frauen, unabhängig von einer Parteizugehörigkeit. Das Ziel ist es, Kompetenzen zu stärken und Sichtweisen von Frauen stärker in die Kommunalpolitik einzubringen.

Am Samstag, den 07. Februar 2026, findet im Landratsamt Haßfurt das nächste Modul der vierteiligen Coaching-Reihe statt, geleitet von der politischen Trainerin Johanna Bamberg-Reinwand. Die Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler betont dabei, dass Perspektiven von Frauen die Gremienarbeit bereichern und für Kompetenz sowie Kommunikation stehen. Anmeldungen für diesen Termin, der Frauen fit für den Weg in die Politik machen soll, sind direkt über die VHS des Landkreises Haßberge möglich.

Neben der Wissensvermittlung steht der Austausch im Fokus: Nach einem erfolgreichen Treffen im Januar ist für den 14. April 2026 von 18:00 bis 20:00 Uhr das nächste Vernetzungstreffen im Rathaus Wonfurt geplant. Gastgeberin ist die Bürgermeisterin Daniela Lang, die insbesondere neu gewählte Mandatsträgerinnen der Kommunalwahl vom 08. März 2026 zum Dialog einlädt. Für diese Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung bei Christine Stühler per E-Mail oder Telefon erforderlich.

