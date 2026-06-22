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„Frauen gestalten Politik“: Kostenfreies Gruppencoaching im Landkreis Haßberge

22. Juni 2026Letztes Update 22. Juni 2026
„Frauen gestalten Politik“: Kostenfreies Gruppencoaching im Landkreis Haßberge
Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler (Mitte), Johanna Bamberg-Reinwand und Christian Ruser von der VHS rühren die Werbetrommel für die Workshopreihe „Frauen in der Kommunalpolitik“. Foto: Moni Göhr/Landratsamt Haßberge
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HASSFURT – Um die politische Teilhabe von Frauen zu stärken, bietet der Landkreis Haßberge in Kooperation mit der Volkshochschule (vhs) eine kostenfreie Workshop-Reihe an. Unter der Leitung der Diversity-Trainerin Johanna Bamberg-Reinwand erhalten interessierte Frauen fundiertes Handwerkszeug für kommunalpolitisches Engagement.

Zielsetzung und Rahmenbedingungen

Das Angebot richtet sich an alle politisch interessierten Frauen – unabhängig von einer Parteizugehörigkeit. Eingeladen sind sowohl Frauen, die bereits ein Mandat innehaben oder anstreben, als auch solche, die sich grundsätzlich für die Gestaltung ihrer Kommune einsetzen möchten.

Die Workshop-Termine im Überblick

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Verstrickt und zugenäht

Die Workshops können einzeln gebucht werden, eine durchgehende Teilnahme wird jedoch empfohlen:

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Datum Uhrzeit Thema
25. Juli 10:00 – 17:00 Uhr Frauen gestalten Kommunen: Veränderungsprozesse wirksam gestalten
19. September 14:00 – 17:00 Uhr Frauen gestalten Kommunen: Konflikte sind kein Fehler
10. Oktober 14:00 – 17:00 Uhr Frauen gestalten Kommunen: Themen setzen
14. November 10:00 – 17:00 Uhr Frauen gestalten Kommunen: Gemeinsam führen und erste Schritte gehen

Anmeldung und Kontakt

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Ausblick: „Aktionstag Politik braucht Frauen“

Zusätzlich sind alle interessierten Frauen herzlich zum „Interkommunalen unterfränkischen Aktionstag – Politik braucht Frauen“ eingeladen.

  • Termin: Samstag, 24. Oktober 2026

  • Ort: Landratsamt Schweinfurt

  • Hinweis: Eine separate Anmeldung ist für diesen Tag erforderlich; nähere Informationen folgen zeitnah.


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