„Frauen gestalten Politik“: Kostenfreies Gruppencoaching im Landkreis Haßberge
HASSFURT – Um die politische Teilhabe von Frauen zu stärken, bietet der Landkreis Haßberge in Kooperation mit der Volkshochschule (vhs) eine kostenfreie Workshop-Reihe an. Unter der Leitung der Diversity-Trainerin Johanna Bamberg-Reinwand erhalten interessierte Frauen fundiertes Handwerkszeug für kommunalpolitisches Engagement.
Zielsetzung und Rahmenbedingungen
Das Angebot richtet sich an alle politisch interessierten Frauen – unabhängig von einer Parteizugehörigkeit. Eingeladen sind sowohl Frauen, die bereits ein Mandat innehaben oder anstreben, als auch solche, die sich grundsätzlich für die Gestaltung ihrer Kommune einsetzen möchten.
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Veranstaltungsort: Sitzungssaal des Landratsamts Haßberge, Haßfurt.
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Besonderer Service: Um die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Beruf und Familie zu fördern, wird für Teilnehmerinnen eine Kinderbetreuung angeboten.
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Förderung: Das Projekt wird durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz unterstützt.
Die Workshop-Termine im Überblick
Die Workshops können einzeln gebucht werden, eine durchgehende Teilnahme wird jedoch empfohlen:
|Datum
|Uhrzeit
|Thema
|25. Juli
|10:00 – 17:00 Uhr
|Frauen gestalten Kommunen: Veränderungsprozesse wirksam gestalten
|19. September
|14:00 – 17:00 Uhr
|Frauen gestalten Kommunen: Konflikte sind kein Fehler
|10. Oktober
|14:00 – 17:00 Uhr
|Frauen gestalten Kommunen: Themen setzen
|14. November
|10:00 – 17:00 Uhr
|Frauen gestalten Kommunen: Gemeinsam führen und erste Schritte gehen
Anmeldung und Kontakt
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.
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Anmeldung: vhs.link/FrauenindiePolitik
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Fragen: Christine Stühler, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Haßberge, Telefon: 09521/27-655 oder E-Mail: gleichstellung@hassberge.de.
Ausblick: „Aktionstag Politik braucht Frauen“
Zusätzlich sind alle interessierten Frauen herzlich zum „Interkommunalen unterfränkischen Aktionstag – Politik braucht Frauen“ eingeladen.
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Termin: Samstag, 24. Oktober 2026
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Ort: Landratsamt Schweinfurt
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Hinweis: Eine separate Anmeldung ist für diesen Tag erforderlich; nähere Informationen folgen zeitnah.
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